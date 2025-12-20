Este sábado llega el solsticio de verano en Argentina, el momento del año en que el hemisferio sur recibe la mayor cantidad de luz solar, dando lugar al día más largo y la noche más corta del ciclo anual.

El fenómeno astronómico ocurre cuando el eje de la Tierra se inclina de manera máxima hacia el Sol, lo que provoca que los rayos solares incidan de manera más directa y prolongada sobre el territorio nacional. Esto marca la entrada oficial del verano, con jornadas que pueden superar las 14 horas de luz según la latitud.

En la práctica, el día más largo del año significa que el Sol sale más temprano y se pone más tarde, dando lugar a más horas de luz natural para realizar actividades al aire libre, turismo y eventos estacionales. También suele manifestarse con un aumento gradual de las temperaturas, iniciando el período más cálido del año.

El solsticio de verano es un evento astronómico que se repite cada año, pero su impacto varía según la ubicación geográfica. En las provincias del norte y centro del país, la duración del día puede ser mayor que en las regiones más australes, como la Patagonia.

Este fenómeno se produce en el contexto de una temporada estival que trae no solo luz prolongada, sino también un aumento gradual de la temperatura y condiciones típicas de verano que afectan tanto a la vida cotidiana como a diversas actividades económicas, como el turismo y la agricultura.

Además del valor astronómico, el solsticio de verano suele tener un significado cultural y social, ya que muchas comunidades aprovechan la ocasión para organizar celebraciones, encuentros y actividades al aire libre que aprovechan las largas jornadas de luz.

Con el solsticio, se consolida la etapa del año en la que días largos y noches cortas predominan en el hemisferio sur, hasta que, luego del equino­­cio de otoño, las jornadas comienzan paulatinamente a acortarse.