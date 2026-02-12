El oficialismo en la Cámara de Diputados logró este jueves reunir el quórum necesario para abrir la sesión especial en la que se debate la Reforma Penal Juvenil, iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Tras alcanzar el número reglamentario de legisladores en el recinto, comenzó el tratamiento del proyecto, que genera un fuerte debate político y social en torno al régimen penal aplicable a menores de edad.

La propuesta impulsa modificaciones al sistema vigente con el objetivo de establecer un nuevo marco normativo para adolescentes en conflicto con la ley penal. Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a actualizar la legislación y dar respuestas frente a delitos graves cometidos por menores.

En tanto, sectores de la oposición y organismos vinculados a derechos humanos han manifestado reparos sobre la iniciativa, al considerar que la discusión debe contemplar un abordaje integral que incluya políticas sociales y preventivas.

Además de la Reforma Penal Juvenil, el temario de la sesión especial incluye el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, otro de los puntos relevantes de la agenda parlamentaria.

El debate se desarrolla en un clima de alta expectativa política, ya que el resultado marcará un posicionamiento clave del Congreso frente a uno de los temas más sensibles en materia de seguridad y justicia juvenil.