La Federación Sanjuanina de Fútbol recibió este jueves un importante respaldo institucional de cara a la Copa de Campeones 2026. En un acto encabezado por autoridades del Gobierno provincial, se concretó la entrega de indumentaria deportiva y se anunciaron aportes económicos para los clubes participantes.

La entrega y anuncio se realizó en la sala Dante Pantuso de la Secretaría de Deportes. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

Andrés Alderete, secretario de la Federación, destacó la importancia de la jornada. “Es un día importante para nosotros como Federación. Que hoy el señor Gobernador, junto a la Secretaría de Deportes, haya entregado indumentaria para Primera, Sub-13, Sub-15 y Femenino es sumamente importante”, expresó.

Publicidad

Además, confirmó que la ayuda económica alcanzará a todas las categorías involucradas, incluido el Futsal. Según explicó, el aporte estará destinado a cubrir gastos generales como transporte, pago de servicios y otras erogaciones que afrontan las instituciones.

Dirigentes de distintos clubes participaron de la entrega de indumentaria. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

“Va a ser distribuido para transporte, pago de servicio, todo lo que genera a cada club este aporte. La indumentaria sirve muchísimo y estamos muy contentos porque ha participado casi toda la provincia”, remarcó.

Publicidad

Alderete subrayó el carácter federal del certamen, al señalar que cuenta con representación de 18 de los 19 departamentos de San Juan. “Es la copa más federal de la provincia, no solo como slogan, sino en datos concretos”, afirmó.

También resaltó que el torneo tiene reconocimiento oficial del Consejo Federal de AFA, lo que le otorga un valor competitivo superior. El campeón de la Copa de Campeones obtendrá la clasificación al próximo Torneo Regional Federal Amateur, mientras que las categorías Sub-13, Sub-15 y Femenino accederán a instancias nacionales y regionales.

Publicidad

“Le da un tinte deportivo muy importante y una identidad provincial fuerte. Es una competencia que une a los clubes del interior y potencia el trabajo de los dirigentes”, concluyó.