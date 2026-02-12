Con una agenda cargada de eventos deportivos y culturales, San Juan transita un febrero con fuerte repunte turístico. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó que la provincia registra un promedio cercano al 75% de reservas hoteleras y anticipó que podría alcanzarse la plena capacidad durante el fin de semana.

“La verdad que muy positivo, el hecho de haber eventos en la provincia como es ahora, sin duda nos hace tener un fin de semana excelente, muy bueno, con muy buenos números”, aseguró Romero.

Según detalló, el promedio general en todo el territorio provincial ronda el 75%, aunque hay departamentos con cifras aún más altas. “Estamos con un promedio de reservas de casi el 75% en toda la provincia, con lugares donde hay 100% de ocupación como el Valle o lugares como Iglesia o Calingasta que están en el 80-85% de reservas”, precisó.

En ese sentido, el funcionario remarcó que las expectativas son optimistas: “Nosotros aspiramos a que esos números aumenten y tengamos plena capacidad hotelera”.

Eventos que impulsan la demanda

El movimiento turístico está directamente vinculado a la realización de actividades en distintos departamentos. “Todos los departamentos a veces realizan eventos, hay carnavales, hay corsos”, señaló.

En el Gran San Juan, el impacto está dado por la realización de un torneo regional de vóley. “La provincia, el Gran San Juan está lleno de deportistas del vóley acá y eso sin duda es muy bueno”, afirmó.

A esto se suma el tradicional Safari en el Valle, que extiende el movimiento durante dos fines de semana consecutivos. “También está el Safari en el Valle, lo cual constituye dos fines de semana plenos”, agregó.

Febrero, el mes del repunte

Romero subrayó que la mejora en los números responde a una dinámica estacional conocida en el sector. “Nosotros sabíamos que en febrero los números iban a mejorar, eso está claro en San Juan, siempre es así”, expresó.

Y fue contundente al referirse a las críticas por la temporada de enero: “El que entiende lo contrario lo hace en forma maligna porque saben cómo es enero en San Juan y saben cómo después la cosa cambia y continúa mejor”.

Finalmente, el ministro aseguró que el trabajo continuará enfocado en fortalecer el turismo interno y la articulación con otras áreas. “Seguimos trabajando, tenemos la mira puesta en los sanjuaninos, en el turismo, en el deporte y en la cultura y vamos a seguir trabajando así”, concluyó.