En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, la licenciada Marianela Soria, kinesióloga y fisioterapeuta, puso el foco en una parte del cuerpo muchas veces ignorada pero fundamental para la calidad de vida: el suelo pélvico. Su rol no solo es sostener órganos internos, sino también intervenir en funciones esenciales como la respiración, la continencia y la vida sexual.

“Hoy sabemos que el suelo pélvico es una zona del cuerpo que tiene una función muy importante”, explicó la especialista. Y detalló que este conjunto de músculos “nos sostiene, es la función principal”, además de trabajar en conjunto con el abdomen, el diafragma y la zona lumbar.

Señales de alerta que no deben naturalizarse

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de dejar de normalizar ciertos síntomas. Pérdidas de orina al toser, reír o hacer ejercicio, sensación de humedad constante o dolor en las relaciones sexuales son señales que requieren atención profesional.

“No es normal”, remarcó Soria al referirse a estos episodios que muchas personas, especialmente mujeres, suelen minimizar. También advirtió sobre otros indicadores como la incontinencia de urgencia o dolores lumbares recurrentes.

En este sentido, la profesional insistió en la importancia de consultar a tiempo. “Todas esas cuestiones nos tienen que prender luces rojas y decir: hay que consultar”, señaló, recomendando acudir primero a especialistas médicos que luego puedan derivar a kinesiología.

Un abordaje personalizado y preventivo

Lejos de tratarse de ejercicios genéricos, la rehabilitación del suelo pélvico requiere un enfoque individual. “No le puedo dar los mismos ejercicios a dos personas diferentes”, explicó Soria, quien detalló que cada paciente puede presentar distintas condiciones musculares, como debilidad, contractura o alteraciones en el tono.

El tratamiento comienza con una evaluación integral de los hábitos cotidianos. Desde la postura hasta la forma de ir al baño, pasando por la hidratación y la actividad física, todo influye. “Por ahí se trata solamente de acomodar algunas cuestiones de la vida diaria”, indicó.

Entre los errores frecuentes, mencionó evitar tomar agua para prevenir pérdidas de orina, una práctica que puede generar otras complicaciones. También señaló la importancia de no forzar la micción sin necesidad, ya que esto altera el funcionamiento natural de la vejiga.

En el consultorio, además de la reeducación, se utilizan ejercicios específicos y dispositivos que ayudan a activar correctamente la musculatura. Los conocidos ejercicios de Kegel forman parte del tratamiento, pero deben realizarse bajo supervisión. “A veces uno cree que lo está haciendo bien y no es así”, advirtió.

Un tema que también involucra a los hombres

Aunque suele asociarse a las mujeres, el suelo pélvico también es importante en los hombres. Según Soria, ellos suelen consultar más rápido cuando aparecen los síntomas. “El hombre es muy buen paciente porque apenas tiene un síntoma ya consulta”, comentó.

Las causas de disfunción son variadas: malas posturas, ejercicios mal ejecutados, embarazo, parto o incluso el sedentarismo. También se observa cada vez más en personas jóvenes y deportistas.

Como mensaje final, la especialista destacó la importancia de la prevención y la educación. “Que tengamos en cuenta nuestro suelo pélvico en nuestras actividades diarias, que nos cuidemos”, concluyó, subrayando que una intervención temprana puede evitar complicaciones a futuro.

Hablar del suelo pélvico, informarse y consultar a tiempo son pasos clave para una vida más saludable y sin limitaciones.