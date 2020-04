Suman 2 casos sospechosos de coronavirus en San Juan: hay 15 en estudio

La jefa de Epidemiología Mónica Jofré informó que hasta las 11 de este viernes suman 15 los casos sospechosos de coronavirus en San Juan. Las muestras de estas personas se analizan en el Hospital Rawson.

“Algunas están internadas y otras están en buen estado general”, dijo con respecto al estado de las personas con sospechas de tener el virus.

Además, hizo referencia a la importancia de cumplir con la cuarentena para no llegar a los 40.000 casos que calculó Gobierno como posibilidad en la provincia.

“Esto es muy variable y va día a día, estamos en una situación de privilegio, pero mucho depende de la responsabilidad y el compromiso de todos. Si a esta cuarentena administrada la malentendemos y salimos a la calle para hacer actividades que no corresponden, vamos a estar en riesgo. Siempre hay gente que no cumple, gracias a Dios es la minoría, porque si no vamos a pagar justos por pecadores”, dijo.