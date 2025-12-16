En noviembre, el Sector Público Nacional (SPN) reportó un superávit financiero cercano a $600.000 millones, mientras que el superávit primario alcanzó los $2,1 billones, según los datos oficiales difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con estos resultados, el acumulado de los primeros once meses del año muestra un superávit primario que representa aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit financiero se sitúa cerca del 0,6% del PBI, consolidando un camino hacia el orden fiscal.

El ministro Caputo destacó que esta evolución se enmarca en un programa económico cuyo pilar fundamental es el ancla fiscal. “El orden macroeconómico permitió proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Ese proceso se reflejó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% del Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre”, afirmó.

En términos de gasto, el informe señala que en noviembre el gasto primario se redujo un 14,2% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. No obstante, algunas partidas como las jubilaciones y pensiones contributivas mostraron un aumento interanual del 5,5%, y la Asignación Universal para Protección Social creció un 7,4% en el mismo período.

En cuanto a los ingresos, la comparación interanual se vio afectada por una base elevada en 2024, debido a ingresos extraordinarios como la moratoria vigente, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales. Además, la eliminación o reducción de ciertos impuestos durante el período también impactó en los recursos.

El desempeño financiero de noviembre de 2025 contrasta con el déficit de $754.956 millones registrado en el mismo mes de 2023, que equivalía a casi $2,65 billones ajustados por inflación, evidenciando una mejora sustancial en la gestión fiscal.