Susana Giménez ratificó su apoyo a Mauricio Macri

En plena gala de la Fundación Zaldívar, Susana Gimenez fue consultada por los periodistas sobre la realidad del país y las elecciones que se aproximan. Fiel a su estilo descontracturado, la diva de los teléfonos dijo que hay que votar a la fórmula de Mauricio Macri.

"Yo no me quiero meter mucho en la política pero me gustaría alentar a la gente que vote a Macri, sería bueno para el país", indicó en "Intrusos". Además agregó "No sé qué otra opción tenemos. Fernández - Fernández no lo votaría".