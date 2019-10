Tabla de goleadores de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La siguiente es la tabla de goleadores de la Superliga tras completarse esta noche la novena fecha: Jugador Goles B. Pittón (San Lorenzo) 5 R. Santos Borré (River Plate)5 J. Sand (Lanús) 4 L. López (Racing Club) 4 N. Bustos (Talleres (C)) 4 N. Domínguez (Vélez) 4 C. Auzqui (Lanús) 3 C. Lema (Newell's) 3 C. Riaño (Rosario Central) 3 G. Hauche (Argentinos) 3 I. Fernández (River Plate) 3 J. Menéndez (Talleres (C)) 3 J. Soñora (Arsenal) 3 L. Alzugaray (Central Cba (SdE))3 L. Valenti (Lanús) 3 M. García (Gimnasia (LP)) 3 M. Suárez (River Plate) 3 N. Giménez (Arsenal) 3 S. Romero (Independiente) 3 W. Morelo (Colón) 3