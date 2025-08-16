La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de las Becas Progresar, el programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos. En 2025, los montos fueron actualizados y se confirmaron los requisitos para acceder al beneficio.

Para obtener información detallada sobre las fechas de inscripción, montos y otros aspectos relevantes, se recomienda visitar los sitios oficiales de Anses y del Ministerio de Educación, donde se actualizan periódicamente las novedades relacionadas.

Publicidad

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los requisitos varían según el nivel educativo al que se aplique. Para el nivel obligatorio, los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de 2 años en el país. La edad requerida oscila entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Los beneficiarios del nivel obligatorio deben cumplir con la condición de alumno regular y participar en actividades complementarias determinadas por el programa. Además, deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad. Para el nivel superior, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos 5 años en el país. Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años de edad, mientras que los estudiantes avanzados pueden tener hasta 30 años.

Publicidad

Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. Además, deben ingresar o estar cursando estudios en instituciones educativas reconocidas. Para el Progresar Trabajo, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país. La edad requerida oscila entre 18 y 24 años cumplidos, aunque se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Monto de las Becas Progresar en agosto

Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Publicidad

Los estudiantes que se inscribieron en marzo recibirán el monto adicional completo de $66.000 durante el esquema de pagos vigente. Los que se registraron en septiembre obtendrán $42.000 adicionales. Para mantener la beca activa, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa. Esto incluye mantener la regularidad en los estudios, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar los certificados de alumno regular.