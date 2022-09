Oeste Expo Tattoo, exposición de arte y tatuajes, tendrá lugar este fin de semana en el Centro Cultural Conte Grand. Durante el sábado 17 y el domingo 18, desde las 12 horas, expositores de todo el país mostrarán el arte y el oficio que está presente en el tatuaje.

Las entradas anticipadas se consiguen con un valor de $800 en Cultura Under, Mala Sangre, Bad Fish y Nico Moragues. En el ingreso al evento se abonará $1000.

Publicidad

En el evento habrá desde tatuajes en vivo, pasando por charlas sobre estilos y cuidados y también venta de insumos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, la música no faltará. En el evento tocarán: Putrefactos, Skaraboom Lucrelove, Abducidos y Bomba Kill. También habrá DJs y la conducción correrá a carfo de CTRL.G.

Pero eso no es todo, también se realizarán competencias en los estilos: black and grey, full color, black work, tradicional, neotradicional, dotwork, new school, oriental, libre y lettering.

Para más consultas, comunicarse al 2644167265 o por Instagram en Oeste Expo Tatoo.