La candidata a diputada nacional por el oficialismo provincial, Laura Palma, delineó su plataforma de campaña con un claro y enfático mensaje: defender a San Juan de los embates del gobierno nacional y gestionar los recursos que la provincia necesita para su desarrollo. La actual ministra de Gobierno, una de las figuras de la lista del frente Por San Juan, expuso sus ideas en el programa Café de la Política, donde dejó en claro que su visión de la tarea legislativa va más allá de la representación: se trata de una misión de defensa y gestión.

La primera línea de su discurso se centró en la importancia de una voz fuerte en el Congreso. "Considero que la importancia está en gestionar y presentar proyectos que defiendan los intereses de San Juan", afirmó Palma, resaltando la necesidad de que los legisladores sanjuaninos trabajen de manera proactiva en la protección de la provincia. Su propuesta es clara y directa: enfrentar los recortes y las políticas nacionales que, según su visión, han perjudicado a San Juan desde el inicio de la gestión de Marcelo Orrego.

Palma hizo una crítica puntual a las políticas del gobierno central. "No es menor el trabajo de un legislador que debe levantar la voz en el recinto o golpear puertas para gestionar recursos, sobre todo luego de que Nación nos haya quitado recursos desde el inicio como fue el subsidio de transporte", apuntó. Con esta declaración, la candidata no solo hizo referencia a un tema sensible para la economía provincial, sino que también estableció un compromiso de cara a los sanjuaninos: recuperar lo que se les quitó.

La elección legislativa, según Palma, tiene una relevancia crucial para el futuro de la provincia. "El resultado de esta elección es importante porque necesitamos representantes en Cámara que acompañen esta gestión provincial", manifestó. La candidata entiende que su rol, de ser electa, será el de una extensión de la labor del gobierno de Orrego en el ámbito nacional, trabajando en sintonía para fortalecer la provincia.

Su compromiso, aseguró, será total. "Será un trabajo arduo porque de obtener la banca estaré hablando por todos sanjuaninos y lograr que se sientan realmente contenidos", explicó. Palma busca convertirse en la voz de una provincia que, según ella, necesita ser escuchada y representada en el ámbito nacional, buscando que cada sanjuanino se sienta respaldado por sus legisladores. Su enfoque, en definitiva, es el de una legisladora que no se limitará a votar proyectos, sino que asumirá un rol de gestora y defensora de los intereses de San Juan.

Textuales

Laura Palma / Candidata a diputada nacional de Por San Juan