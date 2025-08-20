El vicegobernador y candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, delineó la estrategia que su espacio político implementará de cara a las próximas elecciones legislativas. En un contexto de polarización a nivel nacional, la principal apuesta de la coalición gobernante es capitalizar la alta imagen positiva del gobernador Marcelo Orrego para asegurar una victoria en las urnas que fortalezca la gestión provincial.

"El desafío que tenemos es transferir la imagen que tiene el gobernador Marcelo Orrego en votos para las Legislativas", sentenció Martín en el programa El Café de la Política. La afirmación no es casual y marca el eje central sobre el que girará la campaña: la figura del mandatario. Desde el oficialismo, el diagnóstico es claro: el buen inicio de gestión, la austeridad, la eficiencia y el orden han generado un clima de aprobación popular que debe ser traducido en respaldo electoral para los candidatos.

Publicidad

En este sentido, Martín explicó que todo el frente orreguista se movilizará para lograr este objetivo. "Todos los referentes del frente nos acompañarán y hasta el propio gobernador estará presente para hablar con la gente, las instituciones y dilucidar las dudas que tengan para obtener el mejor resultado electoral", detalló. La idea es que Orrego, como principal activo político, encabece la visibilidad de la campaña, participando en eventos y recorridas para reforzar el mensaje de su espacio.

Pero la estrategia no se agota en lo provincial. El candidato también aprovechó la oportunidad para diferenciarse de los dos grandes bloques nacionales que polarizan la discusión: el kirchnerismo y el mileísmo. "Nosotros vamos a apoyar las iniciativas que sean positivas para los argentinos y las que no, no", afirmó, posicionando a su frente como una fuerza de centro, pragmática y ajena a las radicalizaciones ideológicas.

Publicidad

Martín fue aún más allá en su crítica a los extremos. "Hoy tenemos un país que está en los extremos como es el kirchnerismo y el mileísmo, es tan en los extremos que hasta se parecen", sostuvo, señalando la intolerancia a la crítica como un rasgo común en ambos. El vicegobernador puso como contraejemplo la dinámica de su propio frente. "No toleramos que el que piense distinto sea el enemigo y esto lo hemos plasmado en la Cámara de Diputados", sentenció, haciendo hincapié en el espíritu de diálogo que, según él, prima en su espacio político, en contraste con la intransigencia que percibe en los polos de la política nacional.

Para el oficialismo sanjuanino, el camino hacia la victoria en octubre pasa por consolidar su imagen de gestión eficiente y, al mismo tiempo, presentarse como una alternativa moderada y sensata en el convulsionado panorama político de la Argentina.

Publicidad

Textuales

Fabián Martín / Candidato del frente Por San Juan