Los sanjuaninos y los turistas se volcaron este verano 2026 a los principales puntos turísticos de la provincia, y los números oficiales lo confirman: hay un 30% más de presencia que en la temporada pasada, indicó Jorge Maldonado, director de Náutica, en diálogo con DIARIO HUARPE. Los diques y los ríos habilitados registran un flujo constante de visitantes durante toda la semana, mostrando que cada vez más personas eligen quedarse en San Juan para disfrutar de la naturaleza, la recreación náutica y los espacios al aire libre.

"Desde el inicio de la temporada hemos registrado un aumento importante de gente en las playas y lugares habilitados, gracias a la decisión del gobernador de contar con personal de seguridad náutica en zonas seguras. Este crecimiento no solo se nota los fines de semana, sino también a lo largo de toda la semana", dijo Jorge Maldonado.

Según el director, en lugares como el río se registran entre 500 y 600 autos incluso un martes, y hasta 3.500 autos en los días más concurridos de los fines de semana, como sábados y domingos, cuando la gente busca disfrutar del calor de manera diferente. Esto significa que miles de personas aprovechan las actividades recreativas en sitios habilitados como Ullum, Punta Negra, Valle Fértil y Cuesta del Viento.

Además, este aumento significa que muchas personas decidieron quedarse en la provincia, aseguró Maldonado, quien también destacó la presencia de turistas de otras provincias y de países vecinos. "Esto ha llevado a que incluso los colectivos de la red Tulum aumenten su frecuencia hacia Punta Negra para atender la demanda", indicó.

Sobre la seguridad, el director explicó que en cada dique trabajan normalmente ocho personas, sumando 120 en total. Para la apertura de la temporada se reforzó el personal con 57 a 60 efectivos adicionales, cubriendo todos los espejos de agua habilitados para actividades náuticas como vela y remo.

Sin embargo, Maldonado advirtió que algunas personas ingresan a zonas no habilitadas, como el Castillito, donde no hay cobertura y el acceso está prohibido. "Con el apoyo de policía y bomberos hemos mejorado la seguridad en esos lugares. Recomendamos disfrutar únicamente en áreas habilitadas."

"En el dique de Ullum, debido al bajo nivel del agua, algunas personas ingresan por su cuenta o a lugares no habilitados, lo cual es peligroso. Podemos actuar en emergencias, pero es imposible supervisar cada sector de un dique tan complejo", aseveró el director de Naútica.

El aumento de visitantes demuestra que los sanjuaninos y turistas eligen disfrutar de los diques y ríos de la provincia, aprovechando al máximo la temporada de vacaciones para disfrutar los días de calor de una manera distinta.