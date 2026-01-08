El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que, durante la jornada del miércoles 8 de enero, se brindó asistencia primaria a más de 400 familias afectadas por las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia. Los operativos se desplegaron en varios departamentos, con equipos técnicos trabajando en territorio para atender a los damnificados.

En Caucete, fueron asistidas alrededor de 150 familias en los sectores de Lote de Álvarez, Villa Etelvina, El Chasca, Las Talas y Villa Dolores, donde se registraron anegamientos y daños materiales producto del temporal.

En el departamento 25 de Mayo, el operativo alcanzó a unas 200 familias de las zonas de Casuarinas, Villa Yanello, Punta del Agua, Costa Canal, Pozo Salado, sectores de calle 20 y Divisoria, y Santa Rosa. Allí se entregaron elementos de primera necesidad y se realizó un relevamiento de daños.

En Ullum, específicamente en Villa Ibañez, se asistió a 20 familias, mientras que en Pocito se atendieron 15 familias del Loteo Municipal y zonas aledañas, afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.

Por su parte, en San Martín se brindó ayuda a unas 30 familias de los sectores de Tiro Federal, Los Compartos y calle Divisoria, en el límite con Caucete.

Desde el Ministerio informaron que continúan los relevamientos en Valle Fértil, donde aún no se cuenta con un registro definitivo del número de familias asistidas. Los equipos técnicos se encuentran trabajando especialmente en Balde del Sur, Chucuma, Astica y distintos barrios de Villa San Agustín.

Por otra parte, la Municipalidad de Rawson informó que en su departamento fueron alrededor de 60 familias las asistidas pero de manera moderada y/o leves. Una situación menos alarmante también advirtieron desde la Municipalidad de Chimbas, en donde confirmaron que hubo 15 intervenciones, 13 de ellas aparecieron como demandas espontaneas, es decir, de parte de gente que se acerco al municipio o al área social porque tuvieron alguna filtración en su hogar. Sin embargo se les brindó nylón para salvar la situación. Solo hubo dos casos complejos de los cuales requirió la visita de astistentes sociales y equipo técnico.

Asistencia preventiva ante el alerta por lluvias

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano desplegó un operativo preventivo en distintos departamentos, con entrega de materiales para reforzar techos y evitar filtraciones, adelantándose a las alertas del Servicio Meteorológico. La asistencia alcanzó a zonas de Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Zonda, Ullum y Rawson, y continuará mientras se mantenga el alerta naranja, según confirmó la subsecretaria Gabriela Rodrigo.

Por último, las autoridades indicaron que los operativos seguirán activos en las próximas horas, con el objetivo de garantizar asistencia integral a todas las personas afectadas por el fenómeno climático.