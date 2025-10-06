Tras un brutal accidente en moto ocurrido hace tres semanas, Thiago Medina muestra una evolución favorable en su recuperación. La noticia más esperanzadora llegó a través de Daniela Celis, quien informó que el ex Gran Hermano pudo tener un emotivo reencuentro virtual con sus hijas, Laia y Aimé, mediante una videollamada.

La alegría fue palpable, ya que las niñas se mostraron muy felices durante el contacto con su padre. Daniela expresó su gratitud hacia los profesionales que han acompañado a Thiago durante este difícil proceso y resaltó que, gracias a esta mejoría, él podrá retomar su rutina habitual y volver a trabajar tras 23 días de internación.

En cuanto al estado de salud del joven, Daniela manifestó con esperanza: “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”. Actualmente, Thiago continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, donde ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, con buen ánimo y optimismo respecto a su recuperación.

Además, Daniela agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, profesionales de la salud y toda la comunidad que los ha acompañado en este proceso. Recientemente, participó en una peregrinación a Luján para pedir por la salud de Thiago, demostrando así su fe y esperanza en su pronta mejoría.