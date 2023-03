Después de una semana de calor extremo y una madrugada del viernes al sábado con tormentas, el pronóstico no trae ninguna buena noticia para los más calurosos. Es que el pronóstico anticipa que durante la tarde, la máxima llegará a los 36º.

Pero el pico de temperatura no es en realidad lo que más afectará a quienes no disfrutan de las altas temperaturas. Es que la mínima no diminuirá de los 23º, marcando otra vez una jornada de temperaturas muy altas constantemente.

A esto se suma un nuevo pronóstico de lluvia. Durante la mañana, según el SMN, el cielo permanecerá algo nublado. Pero hacia la tarde y la noche, anticipan tormentas con probabilidades de entre el 40 y el 70%.

Será durante las horas "probablemente lluviosas" que el viento cambiará de sentido dos veces. Es que para la mañana está anunciada una brisa del suroeste, luego viento del noreste y luego otra vez suroeste. En ningún momento se esperan ráfagas fuertes.

En cuanto al resto del fin de semana, el domingo está pronosticado que sea otra vez muy caluroso. La máxima anunciada es de 35º y la mínima 25º.

En el apartado de pronóstico extendido, la próxima semana habría días más frescos, entre los 33º y los 30º de máxima.

