Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que su boda se realizará el 20 de diciembre de 2025 en Dok Haras, una exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz, donde también se casaron figuras como Cande Tinelli, Stefi Roitman, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La noticia fue revelada por la periodista Paula Varela en *Intrusos* (América TV), quien además detalló los motivos detrás de la decisión de la pareja.

Más allá del amor que los une, la boda responde también a cuestiones personales y profesionales. Según Varela, “ellos decidieron casarse porque se van a vivir a Miami. Él está jugando allí, y ella necesita tener este casamiento para poder trabajar tranquila y moverse con libertad”. La mudanza a Miami fue un factor clave en la decisión, y la periodista agregó: “La decisión de Rodrigo de Paul de terminar jugando en Miami fue por ella. No por Messi, no por estar con Messi, sino porque era el mejor lugar para ambos”.

La pareja ya comenzó a organizar la ceremonia y a buscar proveedores, dado que el lugar solo ofrece el espacio y no incluye catering ni servicios adicionales. Se espera que la celebración sea elegante y exclusiva, siguiendo la línea de otras bodas de celebridades realizadas en Dok Haras.

Tini finalizará su actual gira musical, Futura, a fines de noviembre, y se prevé que después del recital esté disponible para la boda y la mudanza definitiva a Miami. La organización incluye coordinación de catering, decoración y todos los detalles para que la ceremonia sea un evento inolvidable.

Con esta confirmación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dan un paso más en su relación, consolidando su vínculo y generando gran expectativa entre sus fanáticos y el público en general. La boda promete ser uno de los eventos más destacados del año en el ámbito del espectáculo.







