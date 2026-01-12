Los activos argentinos (tanto los bonos como las acciones que cotizan en Wall Street) operan con bajas este lunes, reflejando el nerviosismo revaleciente en los mercados globales por la tensión en torno a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y sus implicancias para la política monetaria. Las pérdidas se dieron en la primera rueda de la semana en la Bolsa de Nueva York, donde los inversores muestran cautela ante señales de incertidumbre sobre la independencia y decisiones de la Fed, que generan un clima de volatilidad.

En la misma jornada, otros indicadores globales también reflejaron movimientos atípicos: el oro subió considerablemente como activo refugio, mientras que los principales índices estadounidenses como el S&P 500 y el Nasdaq operaron a la baja en el contexto de presión sobre las tasas y el entorno financiero más amplio.

La caída de los bonos argentinos se produce en un momento en que los inversores evalúan el impacto global de posibles cambios en las tasas de interés y la autonomía de la Fed, lo que repercute en los activos emergentes y en los títulos de deuda de mercados como el argentino. Esto tiende a aumentar la aversión al riesgo y a fortalecer la preferencia por activos considerados más seguros en tiempos de incertidumbre financiera.

Las acciones argentinas, representadas por los American Depositary Receipts (ADRs) de empresas locales listadas en Wall Street, también registran tendencia negativa en esta rueda. Este comportamiento se da en paralelo a un retroceso general de los mercados globales y a un renovado enfoque de los operadores sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense.

En abril y otras jornadas similares, la Bolsa argentina ha mostrado comportamientos mixtos, con caídas impulsadas por presión global o local y rebotes ocasionales, dependiendo de las señales económicas y políticas tanto en Argentina como en el exterior. La dinámica de este lunes se inscribe en una secuencia de incertidumbre global que sigue pesando sobre los activos emergentes.

La evolución de los bonos y las acciones argentinas en Wall Street seguirá siendo monitoreada de cerca por analistas e inversores, ya que las decisiones de política económica y monetaria de Estados Unidos y las condiciones financieras globales tienen un efecto directo sobre los flujos de capital hacia mercados de alto rendimiento y mayor riesgo, como es el caso de Argentina.