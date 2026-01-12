La vedette Graciela Alfano reveló este lunes que Mauricio Macri le envió un mensaje a altas horas de la madrugada e la invitó a comer, poco después de anunciarse la separación del expresidente y Juliana Awada. La revelación se produjo durante una entrevista en el programa de Mariana Fabbiani, donde Alfano habló sin filtros sobre la conversación.

Según contó la exvedette, Macri le escribió a las 4 de la mañana, aunque bromeó que pudo haber sido porque le volvió el Wi-Fi a ella en ese horario. “Quedamos en ir a comer, así que seguro nos veremos en el transcurso de la mañana”, relató, dando por hecho un posible encuentro en los próximos días.

Publicidad

Alfano también describió su afecto personal por Macri: “Tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”, afirmó sin rodeos. Al ser consultada sobre la posibilidad de retomar un vínculo, respondió con naturalidad que, siendo “personas grandes”, no descartaría que algo pueda pasar si hay ganas por ambas partes.

El episodio sorprendió tanto al panel como a la audiencia, ya que se produjo en un contexto de intensa cobertura mediática por la reciente ruptura de Macri y Awada, y la mención pública de Alfano amplió aún más el interés de los medios sobre el expresidente y sus relaciones personales.

Publicidad

Graciela Alfano, figura conocida del espectáculo argentino, ha sido franca históricamente al hablar de sus vínculos sentimentales, y en esta ocasión no dudó en comentar con humor y sinceridad el intercambio de mensajes y la invitación recibida.