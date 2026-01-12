El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se reunió este lunes con el asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, en un encuentro diplomático que refuerza la sintonía política entre ambos gobiernos. La reunión, que se llevó a cabo en el despacho de Caputo en el primer piso de Balcarce 50, formó parte del continuo diálogo entre la administración del presidente Javier Milei y la representación estadounidense en Buenos Aires.

El encuentro se produjo en el marco de la agenda bilateral que comparten Argentina y Estados Unidos, con temas que incluyen el seguimiento de negociaciones pendientes, cooperación económica y la preparación de pasos hacia un acuerdo comercial que aún no ha sido firmado. Fuentes oficiales indicaron que las conversaciones entre Lamelas y Caputo no se limitaron a un solo asunto específico, sino que abordaron distintos puntos de interés mutuo.

La visita del diplomático estadounidense se da pocos días después de que Lamelas ratificara el apoyo de Washington al gobierno argentino tras el reintegro de fondos del swap del Banco Central, un gesto que fue destacado por funcionarios de ambas administraciones como un signo de confianza entre ambos países.

Aunque no se brindaron declaraciones públicas al término del encuentro, la reunión de este lunes refleja el interés de la Casa Blanca en mantener un contacto fluido con interlocutores clave del Ejecutivo argentino, así como en avanzar en temas de cooperación económica y política exterior.

Peter Lamelas asumió como embajador de Estados Unidos en Argentina en 2025 y desde entonces ha mantenido múltiples reuniones con funcionarios del Gobierno argentino, incluidas autoridades del gabinete y del Ministerio del Interior, como parte de su labor diplomática para reforzar las relaciones bilaterales.

El encuentro con Caputo se inscribe en una etapa de fortalecimiento del vínculo entre Buenos Aires y Washington, en un contexto regional e internacional marcado por negociaciones clave y alianzas geopolíticas activas.