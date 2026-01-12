Los depósitos a plazo fijo en pesos siguen siendo una alternativa popular para proteger el ahorro frente a la inflación en Argentina, y las tasas que ofrecen los bancos marcan diferencias importantes según la entidad y el canal elegido. Según un relevamiento actualizado, la tasa nominal anual (TNA) que pagan algunas entidades tradicionales oscila entre 20,5% y 24,5%, mientras que bancos digitales o regionales llegan a casi 28–28,5% para depósitos a 30 días de $1.000.000.

Con una TNA promedio de 23,5%, un depósito de $1 millón en un plazo fijo tradicional a 30 días puede generar alrededor de $19.315 de interés en un mes, aunque este valor se incrementa en bancos con tasas más altas.

Entre las entidades de mayor volumen, Banco Macro lidera con una TNA del 24,5%, lo que equivale a unos $20.137 de interés mensual. Por su parte, Banco Nación, ICBC y Banco Provincia ofrecen alrededor del 23,5% de TNA, con un retorno cercano a los $19.315 al mes.

El Banco Credicoop ofrece una TNA del 23% (aproximadamente $18.904 mensuales), mientras que bancos como Santander, Galicia y BBVA pagan tasas alrededor del 21%, generando cerca de $17.260 por mes. Banco Ciudad, con una tasa del 20,5%, queda en el tramo inferior con unos $16.849 mensuales.

Las entidades digitales y bancos regionales compiten con tasas más elevadas: Banco VOII SA reporta una TNA de 28,5%, que puede rendir $23.750 en un mes, mientras que varias instituciones ofrecen tasas del 28%, traduciéndose en unos $23.013 mensuales por cada millón invertido.

Estas diferencias muestran que elegir el banco y el canal de contratación (por ejemplo, online vs. presencial) puede impactar considerablemente en el rendimiento final de un plazo fijo a 30 días. La elección adecuada puede ayudar a que el ahorro mantenga mejor su valor en términos reales frente a la inflación esperada para 2026.