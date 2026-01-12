San Juan atravesó este lunes una jornada de calor agobiante y se ubicó como la segunda provincia más calurosa del país, según el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 18 horas, la temperatura alcanzó los 36,8 grados, quedando apenas por debajo de La Rioja, que lideró el listado con 37,3°.

El ranking a las 18hs según el SMN. (Foto captura)

El podio nacional lo completó la localidad de Rivadavia, en la provincia de Salta, donde el termómetro marcó 36,4°, consolidando un escenario de altas temperaturas en gran parte del territorio argentino.

Publicidad

De acuerdo al pronóstico oficial, para lo que resta de la jornada en San Juan la temperatura no descenderá de los 31 grados, mientras que el SMN anticipa probabilidades de precipitaciones entre el 10 y el 40%, aunque sin fenómenos de importancia previstos.

Para el martes se espera un leve alivio térmico, con una temperatura mínima de 20° y una máxima de 32°. En tanto, el miércoles volverá a registrarse un ascenso, con una mínima de 21° y una máxima que rondará los 35°.

Publicidad

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no rige ninguna alerta amarilla para la provincia en los próximos días, aunque se recomienda extremar precauciones ante la persistencia del calor, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en horarios pico.