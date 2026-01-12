La red social X suspendió la cuenta oficial en inglés del presidente de Argentina, Javier Milei, pocas horas después de su creación, en un hecho que sorprendió a seguidores y al equipo del mandatario. La suspensión se produjo apenas cinco horas después del lanzamiento de la cuenta, anunciada la mañana de este lunes.

La iniciativa formaba parte de una estrategia más amplia del Gobierno para ampliar el alcance del mensaje presidencial en el exterior, con cuentas lanzadas en inglés en múltiples plataformas, que incluyen Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. El objetivo declarado era difundir la agenda presidencial, reformas e ideas de gobierno al público internacional.

El debut de la cuenta en X fue promovido con un video particular en el que se presentaba una versión animada del mandatario (bautizada “General Ancap”), con la intención de invitar a usuarios globales a seguir los contenidos. “Welcome to Javier Milei’s official English account… Long live freedom, damn it!”, decía el mensaje de lanzamiento.

Hasta el momento no se conoce oficialmente la causa de la suspensión por parte de la red social, y la plataforma no difundió comunicado público explicando la medida. La cuenta había sido presentada en sociedad como un canal para comunicar “su historia, sus ideas y sus últimas noticias” en inglés antes de quedar inaccesible.

Desde el entorno de Milei recalcaron que la iniciativa forma parte de una política de posicionamiento internacional del Gobierno argentino, buscando mostrar al mundo una Argentina enfocada en estabilidad, orden macroeconómico y valores de libertad.

La suspensión ocurre en paralelo con la rápida expansión de los perfiles en inglés del mandatario, que mantienen presencia en otras redes sociales y continuarán siendo promovidos por el equipo de comunicación presidencial.