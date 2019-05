Tips para prevenir la intoxicación con monóxido de carbono

En la jornada del domingo una joven de 24 años perdió la vida al inhalar monóxido de carbono mientras dormía. Además, la mujer que la acompañaba de 38 años quedó internada en el Hospital Marcial Quiroga y está luchando por su vida. En la vivienda en la que estaban no habían controlado los calefactores y no tenían ningún tipo de ventilación.

Tras este episodio, desde el Ministerio de Salud Púbica brindaron una serie de consejos para evitar este tipo de accidentes. También, recordaron que el gas tóxico no se ve, no tiene olor, no irrita por lo que las personas se pueden intoxicar al respirarlo sin darse cuenta.

Consejos:

Controlar que la llama sea siempre de color azul, si es amarilla es signo de mala combustión.

Hacer revisar todos los años los artefactos a gas ya que el mal uso y el mal funcionamiento aumenta la probabilidad de accidentes.

Dejar ventilación permanente en los ambientes calefaccionados.

Si se utilizan braseros se deben encender y apagar afuera de la casa.