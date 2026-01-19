La comunidad de creadores de contenidos digitales con enfoque en los videojuegos espera con ansiedad embarcarse en una desafiante aventura: terminar un prototipo en 24 horas que pueda jugarse y no solo eso, que la experiencia sea aprendida de manera compartida. Ahí está la clave de la Global Game Jam, que en la edición 2026 viene con las expectativas muy altas. Desarrolladores locales, de otras provincias y también de otros países, estarán conectados en red con el objetivo de lanzar un juego.

Aunque esta tradición anual se viene realizando en San Juan hace unos años vinculado al movimiento de la Global Jam, para esta oportunidad, la sede estará en manos de la Asociación de Desarrolladores Emergentes de Videojuegos (ADEV) como organizador responsable del evento.

Los participantes pueden dedicarse a múltiples disciplinas, pero siempre trabajando en equipo.

La maratón comenzará el próximo 26 de enero y durará hasta el 1 de febrero. Por primera vez se realizará la Jam de manera dosificada en varias jornadas y de formato híbrido, pero con la peculiaridad que, como todos los años pasa, que en el momento crítico de terminar el proyecto sea en menos de un día.

Como en otros países del mundo, se establece una consigna o palabra clave y cada grupo o equipo que se forme de manera espontánea, deberá ser capaz de elaborar un videojuego teniendo en cuenta varios aspectos, jugabilidad, mecánicas, programación, diseño y arte, diseño de juego, música, sonido, narrativa y diseño de personajes, entre otros factores que se combinan para cumplir con el objetivo grupal.

Habrá premios específicos para los proyectos que lleguen a la meta y entre otras actividades, la esperada “Gran Noche de la Comunidad”, el cual es el indicado para confraternizar entre los participantes y tener una jornada distendida de recreación, intercambio y esparcimiento. También, habrá charlas con especialistas y profesionales reconocidos en el campo de la creación de videojuegos. Y por último, la jornada de cierre a las 16 hs. se llevará a cabo la presentación al público de los juegos terminados.

Todo funcionará de manera virtual (los participantes pueden optar conectarse desde sus domicilios particulares) y de manera presencial en dos sedes: la Biblioteca Popular Sur y el CIC de Médano de Oro.

El objetivo es crear un juego funcionable, pero lo más importante es el conocimiento colectivo que se genera con la experiencia.

Facundo Godoy, miembro de ADEV, explicó a DIARIO HUARPE los alcances y la evolución que viene teniendo la Jam en San Juan y su importancia. “Es la segunda oportunidad que nos toca organizarla. En 2024 nos fue muy bien, una muy linda experiencia que la viví participando como desarrollador. Ahora, venimos con los chicos preparándonos para esta temporada con lo mejor que tenemos. Confiamos que lograremos representar muy bien los valores y los objetivos que son mejorar la comunidad y profesionalizar nuestro sector”, dijo uno de los coordinadores.

“Aunque lo primero que se considera a la Jam como una competencia, en especial, este encuentro en el cual participan más de 150 países, el propósito que se persigue es dar lo mejor de cada uno y desarrollar una inteligencia colectiva, porque entre equipos y personas diferentes, vamos mejorando y avanzando en crecer en conocimiento”, señaló Facundo.

La San Juan Global Jam se viene practicando en la provincia desde 2009 y tuvo varios espacios, instancias y modalidades. En la última edición de 2025 –organizado por otra asociación- unos 10 equipos creativos lograron terminar 9 juegos listos para ser usados. Eso marca el nivel de evolución que se está dando en la comunidad local.

Con ingenio, creatividad y capacidad para trabajar en equipo son clave para tener éxito.

Participaron unos 300 jóvenes en las charlas y en los encuentros virtuales y en la modalidad presencial, unos 50 asistentes. Pero no todos eran de San Juan, también se involucran de otras ciudades del país y de otras latitudes que se conectan de forma on-line para las instancias de desarrollo.

“Últimamente, viene repuntando el área de la programación, pero no solo se quedan en ese rol, también hay otras labores artísticas en los grupos, donde se va creando desde cero y trabajando en otras disciplinas de manera cruzada. La gente se anima mucho a demostrar que son capaces en la creación artística. Es más, ser programador, también tiene algo de arte, porque hay que saber cómo usar la lógica a nuestro favor”, explicó Facundo quien es el coordinador general del encuentro.

Para inscribirse

Los interesados en participar, tenga o no experiencia previa, pueden vincularse a la red de ADEV a través del grupo principal en WhatsApp. En la que pueden enterarse de todas las novedades y convocatorias. Además, hay un formulario en línea para completar los datos personales y no se cobra ningún arancel. La participación es libre y gratuita. Hay tiempo hasta el 24 de enero inclusive. La inscripción digital es en este enlace.

Los juegos terminados serán de dominio público en el sitio oficial de Global Game Jam y también se habilitarán repositorios digitales en www.itch.io

Para realizar la instancia presencial en la Biblioteca Sur, es recomendable tener una bolsa cama y elementos básicos para poder pasar la noche. Allí están todas las condiciones garantizadas en cuanto a conectividad, equipamiento de hardware y elementos para solo preocuparse en cumplir con el desafío. Además, habrá refrigerio y picnic a la canasta para compartir almuerzo, merienda y cena.

En la Biblioteca Popular Sur se tendrá todo lo necesario para trabajar con tecnología y conectividad de alto rendimiento.

El evento, por otro lado, tendrá auspicio y apoyo de la Municipalidad de Rawson. En la cuenta oficial de ADEV en Instagram, se podrá seguir el minuto a minuto del evento.

Dato

ADEV está coordinado y conformado por Jorge Godoy, Gabriel Alfonso Valdez, Ángel Molina y Facundo Godoy.