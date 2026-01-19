San Juan sumó una nueva alternativa en el sistema de transporte mediante aplicaciones con el lanzamiento de BIP, una plataforma de viajes desarrollada íntegramente en territorio sanjuanino. La iniciativa surge en un contexto marcado por la inminente reglamentación de una nueva Ley de Transporte en la provincia y se presenta como una opción local frente a las aplicaciones internacionales ya instaladas. El proyecto fue creado por Maximiliano Cabanillas, chofer y programador, y comenzó a operar a mediados de enero con servicios de autos y motos en todo el territorio provincial.

“La idea de la aplicación nació hace aproximadamente seis o siete meses, cuando decidí dejar de trabajar para las grandes plataformas por el porcentaje que se quedaban de cada viaje”, explicó Cabanillas a DIARIO HUARPE. Según relató, su experiencia diaria como chofer fue el punto de partida para desarrollar una herramienta propia, pensada desde la realidad local. “Trabajo como conductor desde que estas aplicaciones llegaron a San Juan y llegó un momento en que no era viable seguir entregando entre un 20 y un 30% de cada traslado”, agregó.

Uno de los ejes centrales de BIP es el esquema económico destinado a los conductores. “La aplicación fue creada para que el chofer gane el 100% del valor del viaje, sin comisiones por traslado”, sostuvo su creador. A diferencia de otras plataformas, el sistema no descuenta porcentajes por operación y establece únicamente un aporte mínimo mensual destinado al mantenimiento de los servicios online. “La intención es que los conductores trabajen sin tener que resignar parte de sus ingresos”, señaló.

"Queremos que San Juan nos apoye para que el dinero quede en San Juan y no salga más fuera de nuestra provincia. Le pedimos a la gente que apoye a esta aplicación BIP Pasajero", afirmó.

En cuanto a su alcance, desde la plataforma indicaron que BIP fue diseñada para funcionar en toda la provincia. “No está limitada al Gran San Juan, puede utilizarse en Caucete, Jáchal, Rodeo o cualquier departamento”, afirmó Cabanillas. En sus primeros días de funcionamiento, la aplicación ya registró alrededor de 400 usuarios y cerca de 200 choferes habilitados para operar durante las 24 horas.

Tarifas y funciones

Respecto a los valores, el creador de la aplicación aseguró que se mantienen en rangos similares a los del mercado. “Los precios son los mismos que otras aplicaciones y, en algunos casos, un poco más bajos”, explicó. Además, remarcó que no se aplican incrementos por alta demanda. “El precio se mantiene durante todo el día y no se multiplica en horarios pico”, indicó.

Entre las funciones incorporadas, BIP permite que los pasajeros realicen reclamos o consultas que se comunican de forma directa con el propietario de la aplicación. “Las quejas llegan directamente a mí, sin intermediarios”, afirmó. Asimismo, la plataforma cuenta con un botón SOS que puede comunicarse con el dueño de la app, con el sistema de emergencias 911 o con un contacto familiar previamente cargado por el usuario.

Seguridad y proyección

En materia de seguridad, la aplicación incorpora herramientas específicas tanto para pasajeros como para conductores. “Los choferes pueden visualizar zonas consideradas inseguras al momento de buscar o dejar pasajeros”, explicó Cabanillas, y añadió que existe un proceso de selección para quienes se suman como conductores, con exigencia de documentación y cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, el creador de BIP no descartó una futura expansión del sistema. “La aplicación nació en San Juan y es sanjuanina, pero como desarrollo tecnológico puede adaptarse a otras provincias”, concluyó. Por el momento, la plataforma se consolida como una propuesta local que busca insertarse en el nuevo escenario del transporte provincial, con identidad propia y control directo del servicio.

La aplicación ya se encuentra disponible para sistemas Android en PlayStore, mientras que para iOS llegará dentro de poco. En cuanto a los choferes, para formar parte deben comunicarse a +54 9 2644 17-0933 o unirse al grupo de WhatsApp.