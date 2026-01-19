Durante 2025 se registró en San Juan un cambio de hábitos en los métodos anticonceptivos masculinos. La vasectomía ganó protagonismo entre los varones y eso se reflejó en un aumento de las consultas médicas en la provincia. Así lo confirmó Marcelo Salazar, médico urólogo del Hospital Doctor Guillermo Rawson, a DIARIO HUARPE y señaló que la demanda creció un 30% durante el último año.

“Durante el año pasado las consultas aumentaron emtre un 20% y un 30%, aunque no así las operaciones. Incluso bajaron, pero esto se debe a que estamos derivando muchos procedimientos a quirófanos periféricos, como los de Albardón y Pocito”, explicó el especialista.

El servicio de Urología atiende alrededor de 25 pacientes por día, de lunes a viernes. De ese total, se registran entre 10 y 12 consultas semanales vinculadas a la vasectomía, lo que representa entre 40 y 50 consultas mensuales, explicó Salazar.

De esas consultas, en promedio, se efectuaron entre 10 y 12 vasectomías mensuales en el hospital. De esta manera es que en el último año se concretaron alrededor de unas 100 intervenciones. No obstante, fue un número menos cuando se realizaban cerca de 15 procedimientos mensuales.

De acuerdo con el profesional, la disminución de las cirugías en el nosocomio central responde a una estrategia para descongestionar el hospital y liberar espacios destinados a intervenciones de mayor complejidad, como cirugías oncológicas y patologías de mayor gravedad. “Las consultas en los consultorios del Rawson han aumentado y se derivan a centros periféricos porque la vasectomía se considera una cirugía de baja complejidad”, indicó.

Respecto a los motivos que llevan a los hombres a someterse a la cirugía, Salazar indicó que la principal causa es el planeamiento familiar. “La mayoría de los pacientes busca una solución definitiva luego de haber cumplido su deseo de paternidad”, explicó.

En ese marco, la mayor demanda se concentra en la franja etaria de entre 40 y 50 años, aunque también se registró un aumento en pacientes de hasta 55 años. Asimismo, crecieron las consultas de jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque son menos los que finalmente acceden al procedimiento.

Cómo es el procedimiento

El urólogo explicó que la vasectomía es una intervención ambulatoria, de baja complejidad y de corta duración, que se realiza bajo anestesia y demanda alrededor de 20 minutos. “Se practica una pequeña incisión de aproximadamente un centímetro por encima del testículo, lo que la convierte en una cirugía poco invasiva, con escasas complicaciones como dolor leve o hematomas”, detalló. Tras el procedimiento, los pacientes pueden retomar sus actividades habituales a las 48 horas y, en un plazo máximo de cuatro días, volver a tareas de mayor exigencia, debido a su baja tasa de efectos adversos.

La esterilización no es inmediata

Salazar remarcó que la esterilización no se produce de manera inmediata. Es necesario aguardar cerca de tres meses o entre 15 y 20 eyaculaciones utilizando métodos de protección para que los espermatozoides desaparezcan por completo del semen. “Una vez transcurrido ese período, se realiza un espermograma para confirmar el éxito de la vasectomía, ya que pueden presentarse casos de recanalización”, explicó el médico, quien subrayó la importancia de este control. Asimismo, aclaró que la vasectomía no protege contra las enfermedades de transmisión sexual.

¿Es reversible?

El especialista explicó que la vasectomía es un procedimiento reversible, aunque con resultados limitados. “Se puede revertir, pero el porcentaje de éxito ronda entre el 60% y el 65%. No es una garantía absoluta”, señaló.

En cuanto a los casos de arrepentimiento, indicó que son poco frecuentes. “Las consultas para modificar la decisión son muy bajas, alrededor del 0,1%”, precisó. No obstante, estimó que en un plazo de entre 4 y 6 años podría registrarse un incremento en los pedidos de reversión, principalmente en un pequeño grupo de pacientes jóvenes. “Aproximadamente un 3% de los hombres de unos 20 años decidió no tener hijos y alguno puede cambiar de opinión con el tiempo”, explicó.