Supermercado Libertad: versiones de venta o alquiler y preocupación de trabajadores

Las versiones sobre un posible cambio en la gestión del supermercado Libertad que funciona dentro del shopping Paseo San Juan comenzaron a ganar volumen en los últimos días. De acuerdo a información a la que accedió DIARIO HUARPE, el hipermercado estaría atravesando una instancia de reordenamiento comercial que incluiría la opción de alquiler del espacio o incluso la venta de su operación en la provincia, como así también en Mendoza. Desde el Sindicato Empleados de Comercio, su secretaria general Mirna Moral, ya pidió una audiencia en Trabajo para conocer la situación y ver qué futuro le depara a los trabajadores.

Según trascendió de fuentes calificadas del sector a DIARIO HUARPE, el Grupo Calleja —de capitales salvadoreños y actual dueño de la cadena Libertad tras la salida del grupo francés Casino— estaría ejecutando un plan de reestructuración que alcanzaría a sus sucursales en todo el interior del país, aunque versiones recientes hablan de Mendoza y San Juan. En ese esquema, el local sanjuanino ubicado en Capital habría comenzado a recibir consultas de empresas interesadas en hacerse cargo del manejo del supermercado.

Publicidad

Entre esas firmas aparece La Anónima, una cadena nacional con supermercados en distintas provincias. Distintas fuentes consultadas tanto del sector inmobiliario como del comercial de la provincia señalaron a este medio que representantes de La Anónima habrían estado de visita para evaluar la estructura, servicios y condiciones generales del local comercial. “Las versiones vienen rondando desde hace poco tiempo, pero sin confirmación oficial”, indicaron. El interés se habría orientado al análisis de la operación comercial y también a los términos inmobiliarios del espacio. DIARIO HUARPE intentó contactarse con representantes de Libertad, pero no hubo respuestas oficiales.

El impacto laboral

En este contexto, la incertidumbre laboral cobró fuerza, más aún teniendo en cuenta los retiros voluntarios que se dieron en lo que va de este 2026. Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, confirmó en diálogo con este medio que el gremio también tomó nota del movimiento. “Es parte del rumor, dicen que han venido gente de La Anónima a ver el local”, señaló. Sobre la situación dentro de Libertad, añadió que “en lo que va del año, ya hubo 27 acuerdos de retiro voluntario y algunos despidos”, lo que motivó al sindicato a solicitar una audiencia con la empresa en la Subsecretaría de Trabajo.

Publicidad

“Si es cierto el cierre, si hay una venta pendiente, necesitamos saberlo para tranquilidad de los trabajadores, para ver cómo se hará”, remarcó.

En el sector comercial local admiten que la posibilidad de que Libertad opte por alquilar sus espacios no es nueva. Moral recordó que “en su momento se habló de que los dueños de Libertad querían quedarse con la parte inmobiliaria, es decir alquilar los locales comerciales”, una estrategia que permitiría reducir costos operativos y concentrarse en activos que mantengan valor en el tiempo.

A esto se le suma que dentro del mismo supermercado, afirmó Moral, ya hubo una reestructuración de los espacios de las góndolas, con más lugar, y de toda el área comercial, lo cual sería una señal más de este posible cambio de manos.

Publicidad

Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre el futuro del local. Ni la empresa ni el grupo inversor emitieron comunicados y tampoco hubo desmentidas. La cautela es la regla y, en paralelo, las conversaciones gremiales avanzan para obtener certezas.

Mientras tanto, los comerciantes observan el caso con atención. La tendencia a las reestructuraciones en cadenas nacionales de supermercados se profundizó en los últimos años, en parte por la contracción del consumo, en parte por cambios en hábitos de compra y, en parte, por la valorización inmobiliaria que vuelve más rentable alquilar espacios que operar el negocio completo.

En el corto plazo, la expectativa está puesta en lo que pueda resolverse en el primer semestre del año y en las señales que lleguen desde la conducción nacional de Libertad. Para los trabajadores, la prioridad pasa por conocer los planes y garantizar continuidad laboral.