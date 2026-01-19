Las consultas psicológicas de adolescentes vinculadas al bullying y al acoso registraron un aumento sostenido en San Juan durante 2025. Según datos del Colegio de Psicólogos de San Juan, estas problemáticas representan alrededor del 20% de los pedidos de asistencia, lo que las ubica como el segundo motivo de consulta más frecuente entre jóvenes de esa franja etaria.

El dato fue confirmado a DIARIO HUARPE por Gema Galván, profesional de la salud mental y tesorera de la institución, quien explicó que la demanda general en adolescentes tuvo un crecimiento significativo años atrás y que, en los últimos dos, se mantiene estable. Sin embargo, señaló que durante el último año se registró un aumento puntual de las consultas por acoso. “Llamó la atención que aumentaron las consultas por bullying y acoso. De cada 10 consultas, dos o tres están vinculadas a ese tema”, detalló.

Galván aclaró que, pese a este incremento, no se trata del principal factor que motiva a los adolescentes a buscar ayuda profesional. Según explicó, el primer lugar sigue ocupado por los conflictos en el entorno familiar. “En primer lugar aparecen las problemáticas familiares y, inmediatamente después, el bullying, las burlas y el acoso, sobre todo en contextos digitales”, precisó.

La profesional indicó que el crecimiento de estas consultas está directamente relacionado con la forma en que los adolescentes construyen hoy sus vínculos. “El mayor desarrollo de sus relaciones se da a través de lo digital, y eso hace que cualquier conflicto tenga un impacto mucho más fuerte”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que las situaciones de hostigamiento “no se limitan al ámbito escolar, sino que continúan en redes sociales y dispositivos, sin interrupciones”.

Otro cambio relevante respecto de años anteriores es la manera en que los jóvenes llegan al consultorio. “Estamos viendo que, en muchos casos, es el propio adolescente el que pide iniciar terapia”, afirmó Galván. Y agregó: “Antes eran traídos por los padres; hoy hay más conciencia de que necesitan ayuda y de que la salud mental también se cuida”.

En este contexto, a la problemática del bullying se suma el crecimiento del grooming, una forma de violencia que se desarrolla en entornos virtuales y que impacta de manera directa en la salud mental de niños y adolescentes. Durante el último año, las denuncias por este delito aumentaron un 278% en la provincia, según datos oficiales.

De la mano del bullying y el acoso también aparecen las autolesiones. La profesional explicó que durante el último año se registraron consultas vinculadas a estas conductas, aunque en menor medida que en períodos anteriores. “Ayuda mucho que el adolescente esté pidiendo ayuda y solicite ir a terapia por su cuenta”, destacó.

Este escenario genera preocupación en las autoridades provinciales. Durante las colonias de verano, equipos profesionales del Gobierno de San Juan detectaron a dos adolescentes con signos de depresión, además de conductas asociadas a intentos de suicidio en menores de 11 y 12 años. Ante estas situaciones, se activaron protocolos de intervención y derivación para garantizar el acompañamiento correspondiente.

El aumento de este tipo de consultas expone una problemática que atraviesa a los adolescentes de San Juan y refuerza la necesidad de detección temprana y acompañamiento profesional y de los padres.

El rol de los padres y adultos

Galván remarcó que el abordaje del bullying y el acoso no puede limitarse al espacio terapéutico. “Han existido consultas por autolesiones que muchas veces van de la mano del bullying”, sostuvo, y subrayó que el tratamiento requiere un acompañamiento integral. “De nada sirve que el adolescente vaya a terapia si el contexto no cambia”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la responsabilidad de los adultos. “Es clave escuchar sin juzgar, no minimizar lo que les pasa y no imponer soluciones”, explicó. Y concluyó: “La terapia debe ser un espacio donde el adolescente pueda orientarse y poner en palabras lo que no logra resolver en su vida cotidiana, pero necesita del sostén del entorno para que el proceso sea efectivo”.