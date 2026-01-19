El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente a la jornada de hoy, lunes 19 de enero de 2026, y la de mañana, martes 20.

Para hoy lunes se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana, tarde y noche, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C en la mañana, ascenderán a una máxima de 31°C en la tarde y descenderán nuevamente a 25°C en la noche. El viento será moderado, con intensidades entre 23 y 31 km/h provenientes del sector norte durante la mañana y la noche, mientras que en la tarde rotará al este con velocidades menores, de 7 a 12 km/h. Se destaca que durante la noche podrían registrarse ráfagas de viento más intensas, con valores estimados entre 42 y 50 km/h.

En cuanto al martes 20 de enero, se anticipa un tiempo algo nublado durante la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y la tarde. Hacia la noche, se espera un incremento en la nubosidad con probabilidad de chaparrones, estimada entre un 10% y un 40%. La temperatura mínima será de 21°C en la madrugada, ascendiendo significativamente durante la tarde hasta alcanzar una máxima de 34°C, para luego descender a 28°C en la noche. Los vientos serán del norte en la madrugada, tarde y noche, con intensidades entre 13 y 22 km/h, mientras que en la mañana predominarán desde el noroeste con velocidades ligeramente superiores, de 23 a 31 km/h.