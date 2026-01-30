Torneo Apertura 2026: los partidos imperdibles de la fecha 1 y los grandes candidatos al título

El nuevo Campeonato de Primera División levanta el telón el 22 de enero, y la casa de apuestas internacional 1xBet presenta los cruces más atractivos de la primera fecha y analiza quiénes parten como favoritos para quedarse con el torneo.

Choques calientes en el arranque

La fecha 1 promete emociones desde el primer minuto. Platense, vigente campeón del Torneo Apertura, debutará como visitante frente a Unión de Santa Fe. También se destacan el duelo entre San Lorenzo y Lanús, además del cruce con historia entre Independiente y Estudiantes de La Plata. Los equipos de Buenos Aires no la tendrán fácil. Boca Juniors será local ante Deportivo Riestra, mientras que River Plate deberá salir a la ruta para enfrentar a Barracas Central.

Los máximos favoritos

Como marca la historia, los principales candidatos vuelven a ser los gigantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate. Sin embargo, el último Torneo Apertura dejó una sorpresa mayúscula: ambos quedaron eliminados en cuartos de final. Con esa espina clavada, llegan a esta edición decididos a ir por todo.

Tras el trágico fallecimiento del entrenador xeneize Miguel Ángel Russo, el equipo quedó en manos de Claudio Úbeda. Bajo su conducción, Boca muestra una evolución clara, con un juego ofensivo más veloz y vertical.

River Plate apostó por la continuidad en el banco y evitó cambios en el cuerpo técnico, aunque sí se movió fuerte en el mercado de pases. Con Marcelo Gallardo al mando, el objetivo será sacar la mejor versión del plantel, apoyado en incorporaciones clave. Los refuerzos de enero, Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, llegan para darle equilibrio y jerarquía a un mediocampo que fue uno de los puntos a corregir en la última temporada.

En la pelea por el título también asoman Racing Club, Lanús, San Lorenzo y Rosario Central.

Cuotas destacadas para el Torneo Apertura según 1xBet

Las cuotas de 1xBet reflejan un escenario parejo en la cima. Boca Juniors paga 4.5 para salir campeón, la misma cuota que River Plate. En cambio, los especialistas no ven con buenos ojos una nueva consagración de Platense: la continuidad del título para Los Calamares se cotiza a 100.

Según 1xBet, los principales candidatos al Torneo Apertura 2026 son:

Boca Juniors – 4.5

River Plate – 4.5

Racing Club – 8

Lanús – 9

San Lorenzo – 11

Rosario Central – 11

