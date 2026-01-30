La organización de la Vuelta Ciclística a San Juan, integrada por la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Pedal Club Olimpia, informa un cambio de último momento en el calendario de la competencia debido a condiciones climáticas adversas.

La séptima etapa, cuyo destino final era Alto El Colorado, ha sido oficialmente reprogramada y pasará a disputarse como la octava etapa. En su reemplazo, hoy viernes 30 de enero se correrá la etapa cuya meta estaba prevista en Difunta Correa.

Detalles Logísticos para la Etapa del Viernes 30 (Etapa Difunta Correa)

La organización confirmó los siguientes horarios y recorrido para la competencia de hoy:

Concentración: 14:15 horas en Calle General Paz y Aberastain (Plaza de Santa Lucía).

Apertura de Fichas: 14:20 horas.

Cierre de Fichas: 15:10 horas.

Largada Oficial: 15:30 horas desde Calle General Paz y Aberastain.

El pelotón iniciará con un tren controlado por Calle General Paz al este hasta Colón, al sur hasta Av. Hipólito Irigoyen, por Ruta 20 hasta la rotonda del Monumento al Gaucho, donde se ubicará el Km 0 oficial (a los 3 km).

El trazado incluirá:

Metas de Montaña (3ª categoría):

En Ruta 141, Cuesta de las Vacas (de ida) – Km 53.6.

En Ruta 141, Cuesta de las Vacas (de regreso) – Km 63.1.

Metas de Sprints:

En Diagonal Sarmiento, frente a la plaza de Causeta (de ida) – Km 22.4.

En Diagonal Sarmiento, frente a la plaza de Causeta (de regreso) – Km 94.3.

La etapa reina hacia Alto El Colorado está programada para disputarse mañana, sábado 31 de enero, en el horario que será confirmado por la organización.