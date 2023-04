El próximo jueves los trabajadores de Energía San Juan realizarán una medida de fuerza y movilización frente a las oficinas de la empresa en el centro de San Juan. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza aseguraron que desde diciembre vienen pidiendo por una recomposición salarial y que se cumpla con el verdadero cupo de empleados con los que debería contar la empresa.

Lilian Martín, subsecretaria general del Sindicato de Luz y Fuerza, explicó en DIARIO HUARPE que “es un reclamo que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, sin una respuesta favorable, lo que nos obliga tomar esta decisión. Ya no podemos continuar en esta situación, la economía cada día está peor”.

En este sentido, sumado al reclamo de los bajos salarios en relación con la actual situación económica del país, piden por un cambio en la forma de pago. “Si bien se cumple dentro del mes, el pago se realiza en dos tramos. Esto no es conveniente para ningún trabajador dado que no es posible prever el uso del salario porque no tener fechas fijas”, comentó.

Ante esto, los trabajadores tomaron la decisión de realizar una medida de fuerza por 24 horas durante el jueves próximo. “Vamos a comenzar a las 00 y nos vamos a movilizar a partir de las 8 en la puerta de la Energía San Juan y las diferentes oficinas contratistas. Con esto se verá afectada la atención al público”, expresó Martín.

“Queremos destacar que pese a esta medida de fuerza, las guardias mínimas se van a respetar como corresponden y ante una urgencia, los usuarios se van a poder comunicar con la empresa”, detalló la referente.

Finalmente, la subsecretaria indicó que en caso de no obtener una respuesta favorable el próximo jueves, se convocará a una asamblea para definir cómo seguirán reclamando el pedido. “Seguramente vamos a intensificar las medidas si no tenemos una respuesta”, concluyó Martín.