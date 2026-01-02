Tragedia en Crans Montana: 40 muertos tras incendio en Año Nuevo

La celebración de la llegada de 2026 en la exclusiva localidad de Crans-Montana se transformó en una de las mayores tragedias en la historia del cantón de Valais. Un incendio en el local nocturno "Le Constellation" dejó un saldo de al menos 40 muertos y 115 heridos, de los cuales 80 permanecen en estado crítico en centros como el Hospital de Lausana. Las investigaciones preliminares sugieren que el fuego comenzó en un sótano cuando unas bengalas adheridas a botellas alcanzaron los paneles acústicos de plástico del techo.

Victoria, una de las sobrevivientes, relató que “el fuego comenzó cuando una asistente subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría provocado las primeras llamas en el techo del local”. Al respecto, la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, señaló que la hipótesis principal es “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque evitó profundizar en detalles de seguridad argumentando que “las investigaciones continúan”.

El avance de las llamas y el humo tóxico bloquearon la ruta de escape principal hacia la terraza, dificultando la salida de jóvenes y familias. Rayan, un residente de la zona, describió que “varias personas arriesgaron su vida para ayudar a los atrapados, logrando rescatar a algunos justo a tiempo”. Sin embargo, la combustión de materiales plásticos generó graves daños; Mathias Reynard, jefe de Salud del cantón, explicó que muchos afectados sufren “problemas respiratorios” debido a la “inhalación de humo tóxico generado por la combustión de materiales plásticos”.

La magnitud del desastre ha obligado a las autoridades a recurrir a análisis genéticos para reconocer a las víctimas. El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, indicó que, “debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que algunos documentos personales fueron destruidos por el fuego”. Ante el dolor de la comunidad en la sede del mundial de esquí 2027, Suiza ha decretado cinco días de duelo nacional.