Tras alertas por grooming, Educación bloqueó Roblox en las escuelas porteñas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires implementó el bloqueo preventivo del acceso a la plataforma de videojuegos Roblox en todas las redes escolares del sistema educativo porteño. La medida, adoptada el 31 de octubre de 2025, busca proteger a los estudiantes de posibles riesgos digitales como el grooming y la exposición a contenidos inapropiados.

La decisión se tomó luego de que familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar, lo que activó protocolos de seguridad digital. Roblox, una plataforma donde niños y adolescentes pueden crear y compartir experiencias interactivas, ha sido objeto de alertas por posibles riesgos vinculados al contacto con desconocidos y dinámicas de juego adictivas.

"Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana", expresó Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad.

Esta acción se enmarca en la política integral de seguridad digital que ya incluyó el bloqueo de más de mil sitios de apuestas ilegales y juegos online. El Ministerio cuenta con múltiples mecanismos de protección, como filtros de contenido en redes escolares, antivirus en dispositivos del Plan Sarmiento y el Protocolo Escolar ante Situaciones de Violencia Digital implementado este año.

Victoria Ezcurra, gerenta de Educación Digital del Ministerio, señaló: "Así como bloqueamos plataformas de apuestas, avanzamos ahora con Roblox para resguardar a los chicos también frente al grooming y otros riesgos digitales". Las comunidades educativas pueden solicitar el bloqueo de sitios o aplicaciones riesgosas mediante el formulario disponible en la sección Internet Segura del sitio oficial ministerial.

La medida refleja una estrategia coordinada con la Agencia Gubernamental de Control y el Ente Regulador de Juego para prevenir la ludopatía infantil y proteger a los estudiantes en entornos digitales, complementando las acciones de concientización y educación sobre uso responsable de tecnología que se desarrollan en las escuelas.