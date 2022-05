Tras el asalto a mano armada en una lomoteca, los vecinos se mostraron sorprendido y creen que fue "al azar"

Era una zona segura hasta anoche. Esto lo reconocen los vecinos del Lateral de Avenida de Circunvalación y Güemes, en Concepción. Un violento robo a punta de pistola en la lomoteca Chichilo alteró a los lugareños debido a que los ladrones se llevaron $30.000 y no se salvaron ni los propios clientes, que degustaban una cena en el local.

DIARIO HUARPE fue a la zona. Los entrevistados prefirieron no dar nombres ni tampoco tomarse fotos porque siguen sorprendidos debido a que afirman que esto no es habitual. Esperan que este robo haya sido al azar para recobrar la tranquilidad que tenían hasta hace horas.

“Cuando me enteré me sorprendió realmente. Esta zona es muy segura por lo general y no hay casos así nunca. Evidentemente no eran de la zona o fue un robo al azar”, dijo Sandra, vecina.