Netflix anunció los lanzamientos que estarán disponibles en su plataforma durante la semana que abarca desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto. En total, se suman 16 nuevos títulos que incluyen series y películas de producción propia, independientes e internacionales, pensado para satisfacer una amplia variedad de gustos.

Entre las propuestas más esperadas, destacan tanto continuaciones de series populares como estrenos originales. La plataforma mantiene su dinámica habitual de renovar semanalmente su catálogo con contenido variado que los suscriptores pueden disfrutar bajo demanda desde múltiples dispositivos conectados a internet.

En la sección de "Novedades populares", Netflix organiza sus próximos lanzamientos en categorías como "estrenos de esta semana", "estrenos de la próxima semana" y "bien valen la espera", que incluye títulos aún sin fecha confirmada.

Programación de estrenos diarios:

Lunes 25 de agosto: Kill Tony: Mayhem at Madison Square Garden

Martes 26 de agosto: Con amor, Meghan (temporada 2)

Miércoles 27 de agosto: Planeta Solteros: Una aventura en Grecia; Katrina: Contra viento y marea; Este maldito fútbol fantasy; Christopher: Una vida maravillosa de verdad

Jueves 28 de agosto: El club del crimen de los jueves; Detective Barbie (temporada 2); El hombre del norte; Millonario; Maa

Viernes 29 de agosto: Los desenredos del amor; Dos tumbas; Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

Sábado 30 de agosto: Enfermos de amor

Domingo 31 de agosto: WWE Clash at the Castle - Evento en vivo a las 15:00 (hora estándar de Argentina)

Con esta oferta renovada, Netflix busca mantener el interés de su audiencia con una mezcla de géneros y formatos, desde documentales y comedias hasta dramas y eventos en vivo.