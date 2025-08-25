Un siniestro vial se produjo este domingo 24 en el departamento Pocito, cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Saveiro perdió el control del rodado, impactó contra el camino de tierra, cayó al interior de un desagüe y terminó volcado. El hombre quedó atrapado en el vehículo, lo que requirió la intervención de la Policía de San Juan y la asistencia de servicios de emergencia.

La Policía se hizo presente para solicitar una ambulancia y una grúa.

El suceso se registró pasadas las 21 horas en la intersección de calle 13 y Ruta 40. La camioneta, que circulaba presuntamente con un solo ocupante, protagonizó un dramático accidente que movilizó a las fuerzas de seguridad de la zona.

Publicidad

Según trascendió de fuentes policiales, el conductor, cuya identidad no fue revelada, intentó realizar una maniobra de giro en calle 13. Las primeras versiones indicaron que transitaba a una velocidad mayor a la adecuada para el tipo de maniobra y el estado del camino. Al tocar el borde de tierra, perdió el control total del rodado.

El conductor no revestía lesiones de gravedad.

La camioneta desvió su trayectoria de forma abrupta y se precipitó al interior del desagüe ubicado al costado de la calzada. El impacto provocó que la Saveiro quedara completamente volcada, con las ruedas hacia arriba, lo que impidió que el conductor pudiera salir por sus propios medios.

Publicidad

Inmediatamente, personal policial se hizo presente en el lugar del siniestro donde ya había personas que colaboraron con el conductor del vehículo para socorrerlo. Ante la dificultad para enderezar el rodado y liberar al hombre, los efectivos solicitaron la presencia de una grúa, para poner en posición normal al vehículo y posibilitó el rescate.

Si bien el conductor no sufrió heridas de consideración ni presentó lesiones que revistieran gravedad, fue solicitada la presencia de una ambulancia para que asista y examine al hombre en el mismo lugar del hecho. Se realizaron las primeras curaciones y se constataron solamente contusiones menores.

Publicidad

En el marco del procedimiento de rigor, los efectivos policiales le requirieron al conductor la documentación del vehículo. Se conoció que, al momento del requerimiento, el hombre no contaba con los papeles necesarios del rodado. Además de la falta documental, los intervinientes analizaban en el sitio si correspondía realizarle un test de alcoholemia, un paso habitual en siniestros viales que implican pérdida de control y sospecha de imprudencia.

El vehículo fue retirado del canal y quedó secuestrado temporalmente mientras se instruían las actuaciones de rigor.