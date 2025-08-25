Rivadavia vivió este domingo 24 una jornada única, cargada de tradición, alegría y, sobre todo, mucho sabor. En el marco de los festejos por el 117° aniversario del departamento, se llevó a cabo la primera edición del Concurso del Churro, un evento que desde su anuncio generó gran expectativa entre los vecinos y que superó todas las expectativas.

El churro sanjuanino cautivó a los presentes. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El Parque Rivadavia se convirtió en el epicentro de la celebración. A partir de las 16 horas comenzaron a llegar familias completas, grupos de amigos y turistas atraídos por la propuesta que combinó gastronomía, espectáculos en vivo y actividades culturales pensadas para todas las edades.

Publicidad

Distintas recetas y un único fin: crear el churro más rico. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La temperatura agradable permitió que las más de 500 personas presentes disfrutaran al aire libre sin inconvenientes. El aroma de los churros recién elaborados comenzó a invadir el parque, creando un ambiente irresistible que conquistó a grandes y chicos por igual.

La competencia gastronómica fue el corazón del evento. Aficionados, emprendedores y vecinos apasionados por la cocina dijeron presente con sus mejores recetas de churros, en busca de conquistar al jurado y quedarse con los importantes premios en juego. La consigna era simple: elaborar churros que destacaran por su sabor, textura y presentación, respetando la tradición, pero también con espacio para la creatividad.

Publicidad

500 sanjuaninos asistieron al Parque de Rivadavia. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Durante el concurso, los asistentes no solo pudieron observar el trabajo de los participantes, sino también degustar las distintas propuestas y acompañarlas con mates, chocolate caliente o café, en un ambiente festivo que invitaba a compartir en familia.

El jurado, integrado por referentes locales y expertos en gastronomía, tuvo la difícil tarea de elegir a los ganadores. La calidad y la originalidad de los churros presentados sorprendió gratamente a todos, lo que hizo que la decisión final se definiera por detalles. Finalmente, el primer puesto quedó en manos de Soledad de Mora. En el segundo lugar se ubicó Ariel Nieto, mientras que el tercer puesto fue para Oscar Pérez.

Publicidad

Los sanjuaninos asistieron a probar las diferentes propuestas.Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Los tres finalistas recibieron premios y el reconocimiento del público que aplaudió con entusiasmo el resultado. Sin embargo, más allá de la competencia, la jornada dejó en claro que el verdadero ganador fue el espíritu de comunidad y la revalorización de una tradición que une a generaciones.