La Policía de San Juan recuperó una motocicleta Yamaha que había sido sustraída y fue localizada en un insólito lugar. El rodado había abandonado en el interior de un canal de riego del departamento Chimbas.

Personal de la Comisaría 36ª realizaba tareas de patrullaje preventivo y en las inmediaciones de calle Florida y callejón Ricardo Mir, localizaron el rodado que había sido abandonado y cubierto con basuras.

Los efectivos de Comisaría 36° dieron con el rodado cuando realizaban patrullajes.

Los efectivos observaron una motocicleta que se encontraba oculta en el interior de un canal, el hecho llamó la atención de los uniformados, ya que estaba parcialmente camuflado y presentaba una particularidad, aún tenía las llaves de arranque puestas en el tambor.

Ante esta situación, los agentes consultaron en la base de datos sobre el dominio del rodado y constataron que la motocicleta, una Yamaha modelo YBR 125cc, de color negro y con dominio A019AWR, había sido denunciada como sustraída en la Comisaría 5ª de Santa Lucía. La denuncia indicó que el robo se produjo en el departamento Capital, por lo que los delincuentes tuvieron el tiempo de trasladarla hasta la zona de Chimbas para ocultarla.

La moto fue reconocida por su dueño y le fue restituida.

De inmediato, la Comisaría 36ª informó la novedad al Fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Contra la Propiedad, el fiscal impartió directivas y dispuso que se labre un acta de hallazgo y que se realizara el reconocimiento del efecto y entrega inmediata del rodado a su legítimo propietario, una vez que finalicen las medidas de rigor.

Además, el fiscal solicitó que se efectúe un informe técnico de la motocicleta para determinar si presentaba daños o si había sido sometida a alguna manipulación. Todo el trabajo realizado fueron enviados a la UFI para continuar con la investigación y determinar si hay huellas o indicios que permitieran identificar a los responsables del robo y el ocultamiento del vehículo.