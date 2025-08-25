La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a cinco hombres mayores de edad y desarticuló un centro de comercialización de estupefacientes en San Juan que funcionaba bajo la fachada de un local comercial del rubro cyber, en Capital.

El procedimiento se concretó durante la noche del sábado 23 de agosto de 2025 y representó un golpe certero contra el narcomenudeo en la ciudad de San Juan. La PFA, a través de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, actuó siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Superintendencia de Agencias Federales.

El operativo se llevó a cabo por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 1 de la provincia de San Juan, a cargo del doctor Leopoldo Rago Gallo. La investigación fue encabezada por la Fiscalía Federal San Juan, representada por el doctor Francisco Maldonado y contó con la activa participación del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, bajo la dirección de la doctora Mariana Gauto Baloc.

Los federales realizaron tareas de inteligencia en el local, ubicado en avenida Libertador San Martín entre Sarmiento y Catamarca, a metros de la Casa Natal de Sarmiento, en la ciudad Capital. Tras desarrollar tareas de calle, propias de la investigación criminal, los agentes lograron obtener resultados que confirmaron las sospechas. Descubrieron que los sospechosos, denominados “cyber boys”, realizaban maniobras de comercialización de dosis de marihuana que estaban dispuestas para la inmediata venta.

La intervención de los efectivos de la fuerza federal permitió determinar, a partir de las pesquisas, que existían elementos de prueba suficientes que vinculaban a los cinco detenidos de forma ineludible con la venta de sustancias ilícitas. Determinaron que el local comercial, era habitualmente concurrido y camuflaban sus actividades delictuales pasando desapercibidos ante la comunidad y los controles.

En el lugar, los agentes lograron el secuestro de una cantidad significativa de dosis de marihuana y otros elementos de interés para la causa, como balanzas de precisión y dinero en efectivo y seis celulares, confirmando la venta de droga al narcomenudeo. La detención de los cinco hombres se realizó sin incidentes, y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Los cinco detenidos fueron trasladados a sede policial federal, donde quedaron incomunicados y esperaron ser citados a declaración indagatoria por el juez Rago Gallo. La investigación continúa para determinar la posible existencia de eslabones superiores en la cadena de distribución de la droga. El local comercial fue clausurado y permanece bajo custodia policial.