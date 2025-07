El negocio sanjuanino llamada "La Parillita Gulera" emitió un comunicado público pidiendo disculpas por la polémica que se generó tras la difusión de un video protagonizado por el influencer Haru, el cual fue criticado por organizaciones como Autismo San Juan y Alas Naranja por trivializar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en una pieza promocional.

El contenido, grabado en el local gastronómico, generó un fuerte rechazo en la comunidad vinculada a las neurodivergencias, quienes señalaron que el material “banaliza y ridiculiza” las dificultades de las personas que viven con TDAH, y por extensión afecta la lucha por una inclusión real.

A través de sus historias de Instagram, la parrillada expresó: “Lamentamos profundamente si alguna de nuestras publicaciones causó alguna ofensa, ya que nunca fue nuestra intención”. En el mismo posteo, aclararon que “nos destacamos por hacer contenido de comedia/humor” y que el video en cuestión “pudo haber sido malinterpretado”. Además, indicaron que su intención era “reflejar la inclusión en el local con humor, sin ofender a nadie”.

En el mensaje, la empresa también se solidarizó con Autismo San Juan y Alas Naranja: “Jamás nos burlaríamos de alguien con TDA. Desde nuestra postura, pensamos que todos somos iguales y que el humor es humor”, escribieron.

Por otro lado, desde el local gastronómico hicieron un llamado a los medios de comunicación para visibilizar también sus campañas solidarias, y agradecieron a quienes los apoyaron.

Comunicado oficial (foto gentileza)

El video en cuestión fue cuestionado públicamente por la Asociación Civil Autismo San Juan y la Comunidad Alas Naranja TDAH, quienes emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su “profunda preocupación” por la forma en que se utilizó el TDAH como recurso humorístico para promocionar un emprendimiento comercial.

“La inclusión no se declama: se practica. Las personas con TDAH, autismo y otras condiciones del neurodesarrollo merecen ser visibilizadas desde la dignidad, no desde el chiste fácil”, enfatizaron. Por otro lado, el influencer sanjuanino no se pronunció públicamente sobre la controversia.