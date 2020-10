Tras la aparición de restos óseos en Albardón, la familia Tellechea pidió intervención en la causa

Tas la aparición de restos óseos humanos en Albardón, el abogado de la familia de Raúl Tellechea –desaparecido en democracia hace 16 años- pidió intervención en la causa.

Según informó a DIARIO HUARPE el abogado Conrado Suárez Jofré ya pidieron a la Justicia la intervención de una ONG nacional. “Hemos pedido participación en la investigación que está bajo la órbita del 3º Juzgado de Instrucción en lo Criminal a cargo de Guillermo Adárvez. Hemos solicitado en ese juzgado la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense”, comunicó.

No obstante, aún no aprobaron el pedido. “Que intervengan depende de la decisión judicial y de que se vayan constatando determinados elementos que justifiquen la intervención”, explicó el abogado.

Los Tellechea prefieren esperar a que la investigación avance para no ilusionarse con que esos restos son los de su padre, razón por la que iniciaron los procesos judiciales.

Uno de los hijos, Gonzalo, contó que no quiere hacer análisis rápidos porque lo llevarían a crear falsas expectativas e hipótesis, por esto es que van paso a paso.

Asegura que el duelo de su papá lo hizo sin el cuerpo, pero con esta investigación busca “aportar algo desde la Justicia”.

“No hice el duelo no porque no hayamos encontrado el cuerpo, no lo hice porque no se hizo justicia, porque sé que lo culpables andan por la calle. El duelo va a terminar cuando los culpables estén tras las rejas porque son personas públicas que me cruzo en la calle”, cerró Gonzalo Tellechea.