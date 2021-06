Tras la condena al tatuador sanjuanino, Flor Peña lloró al recordar el escándalo por su video

La conductora y actriz Florencia Peña terminó llorando en cámara durante el comentario de la noticia de la condena del sanjuanino Patricio Pioli quien debe cumplir cinco años de prisión por el delito de sextorsión.

Este jueves el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja informó que el tatuador Pioli fue condenado a cinco años de prisión efectiva por los delitos de coacción y lesiones leves tras haber divulgado videos íntimos de su exnovia, Paula Sánchez Frega. Además, el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional consideró lo ocurrido como un hecho de violencia hacia la mujer.

Esta condena contra el sanjuanino fue destacada por los medios de todo el país, ya que se considera como un precedente importante de cara a nuevas posibles condenas por este tipo de delitos.

Fue así que los miembros del programa “Flor de equipo” que lidera Flor Peña lloró al aire y entre lágrimas se mostró muy atormentada al recordar cuando se viralizó un video íntimo que fue noticia nacional.

Flor contó que lleva años peleando en la justicia y que tiene aún cinco juicios sin resolución, reflexionó sobre la decisión y confesó lo mal que lo pasa hasta el día de hoy por la invasión a su privacidad y la desagradable forma en la que la trataron y la tratan, incluso, durante las distintas instancias del juicio.

Tras la condena Pioli dijo que todo fue algo orquestado. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

“El fallo me genera mucha emoción porque padecí muchísimo cuando se filtró mi video de contenido íntimo. No fue una porno venganza sino un hackeo. Y no sentí lo que, por suerte, hoy pueden sentir algunas mujeres, de que hay una mirada distinta sobre eso”, aseguró la actriz.

Luego, con lágrimas en sus ojos y notablemente movilizada por la situación, Flor continuó haciendo referencia al caso que involucra directamente a un sanjuanino y que marca un antes y un después en la justicia argentina.

“Me sentí absolutamente acusada, absolutamente denigrada como mujer y también me sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso, en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución. Pero te escuchaba, Paulo (Kablan, el periodista que contó la noticia al aire) y, por un lado, reviví cosas que a mí me hicieron mucho daño y a mi familia también. Pero por otro lado, el avance de las leyes y el avance de los derechos de las mujeres hacen ver que este tipo de delitos que, para nosotras es para siempre, yo lo revivo todos los días de mi vida”.