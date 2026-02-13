La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de San Juan informó este viernes 13 de febrero, el estado de las rutas provinciales y nacionales en la provincia, y advirtió a los conductores transitar con precaución en varias zonas afectadas por las lluvias recientes y trabajos de mantenimiento.

En Valle Fértil, se recomienda precaución en todas las rutas del departamento debido a la lluvia en la zona. La RP 529, hacia Ischigualasto, se encuentra transitable con precaución hasta La Tercera Estación (Cancha de Bochas). Por su parte, los caminos de Sierras de Chavez y Rivero son transitable con máxima precaución, mientras que el camino de Sierras de Elizondo permanece intransitable por socavones y material de arrastre.

En Iglesia, la RP 430 desde Angualasto hasta el Parque Nacional San Guillermo es transitable con precaución, con presencia de equipos trabajando a cargo de la Empresa Vicuña.

En Pocito, la RP 159 (Calle 6) está clausurada en la intersección con la RP 64 (calle Chacabuco) debido al hundimiento de la loza de un puente. Se habilitó un desvío por calle Chacabuco hasta la RP 155 y luego por calle Costa Canal para retomar la RP 159.

El resto de las rutas de la provincia se encuentran transitable con precaución, con recomendaciones de respetar señalización, reducir la velocidad y estar atentos a los equipos de trabajo en distintos sectores. La DPV instó a los conductores a planificar sus viajes y a informarse sobre posibles cambios en el estado de los caminos antes de salir.