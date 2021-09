Tras la publicación de Dotti por la muerte de Naranjo, desmienten sus dichos

"Está alejado de la realidad", fueron algunas declaraciones que DIARIO HUARPE pudo averiguar con respecto de la publicación que hizo el ciclista del Sindicato Empleados Públicos Juan Pablo Dotti, sobre que el Gobierno y la Secretaría de Deportes no ayudaron y desprotegieron a la familia de Nicolás Naranjo tras su muerte.

"Que pasará con ellas, cómo hacen para continuar, si Nico que era su sostén ya no está…", fue algo de lo que publicó Dotti, quien continuó diciendo, "Ni el Equipo que había dejado, ni el actual, ni el que representaba esporádicamente, ni Deportes, ni la Federación Sanjuanina fueron capaces de pagar la cuenta", señaló en su comentario.

Pero fue más allá y también apuntó contra el Gobierno y la Secretaría de Deportes, "Hoy la disputa es ver si se puede cobrar el último sueldo o una “Simbólica” Beca que cobraba de alto rendimiento de la Secretaria de Deportes ($5000, si cinco mil). Increíblemente Nico y su Familia quedaron desamparados, no hay que escudarse en “cualquier cosa llámame” o “vayan a verme “, cuando no pueden mantenerse en pie por el dolor desgarrador", dijo el ciclista del SEP.

Pero así como este medio prestó atención a lo que dijo Dotti en su red social, fue a investigar y desde la Secretaría de Deportes nadie quiso tomar el guante por las polémicas declaraciones porque argumentan que no es así como señaló Dotti, pero no aportaron más detalles sobre el tema.

En tanto, una fuente muy cercana a Nicolás Naranjo que fue consultada, le dijo a este diario que "Dotti está alejado de la realidad", cuando se le consultó ¿porqué?, esta fuente respondió, "Yo lo que sé, es que desde la Secretaría de Deportes quisieron hacerse cargo del servicio para Nico, pero entiendo que su madre les dijo que no porque tenía el servicio de Lanusse. También me enteré que el Gobernador citó a la esposa de Nico porque la va a ayudar, algo similar pasará con la Secretaría de Deportes, así que confío en que no van a desproteger ni a su señora ni a su hijita", reconoció dicha fuente.