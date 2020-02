Tres años de prisión por desobedecer prohibición de acercamiento y volver a golpear a su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La justicia porteña condenó a tres años de prisión efectiva a un hombre de nacionalidad turca, de 29 años, que le causó lesiones a su ex pareja y madre de sus dos hijas, además de desobedecer las prohibiciones de acercamiento que pesaban sobre él, en un contexto de violencia de género, informó hoy el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.



"La condena fue efectivizada el 30 de enero pasado, dos semanas después de haber sido velozmente efectuado el requerimiento a juicio por la Fiscalía PCyF Nº 17, a cargo del Dr. Walter López", dice el comunicado del MPF.



El imputado fue detenido el pasado 10 de enero luego de ingresar sin autorización al domicilio donde se encontraba su ex pareja, en el barrio 31 de Retiro de esta ciudad, y sin mediar palabra "la sacó por la fuerza del inmueble y le propinó golpes en el rostro y en el cuerpo, provocándole numerosas lesiones".



El agresor, de quien el MPF no informó su identidad, tenía varias causas anteriores por lesiones y amenazas contra su ex pareja y contra otra mujer, y antecedentes por desobedecer las órdenes de restricción impuestas con anterioridad.



El imputado también tenía dos diferentes condenas de prisión en suspenso por los mismos delitos de lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género y resistencia a la autoridad.



El fiscal López requirió la causa a juicio, donde intervino el Juzgado PCyF Nº 9, a cargo de la Dra. María Laura Martínez Vega.



Según el comunicado del MPF, los hechos que se le imputaron al agresor son los de lesiones dolosas de carácter leve (calificadas por haber sido cometidas contra su ex pareja y en un contexto de violencia contra la mujer), amenazas, desobediencia y violación de domicilio, previstos y reprimidos en los Artículos 89, 92, 80 incisos 1 y 11, 149 bis y 150 del Código Penal.



El MPF informó que se llegó a un acuerdo de avenimiento por el cual "el imputado fue condenado a la pena única de 3 años de efectivo cumplimiento y al pago de las costas del proceso".



"La veloz condena se enmarca en la lucha contra el flagelo de la violencia de género, uno de los pilares establecidos por la política del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del Dr. Juan Bautista Mahiques", concluye el comunicado.