En un año caliente, desde el punto de vista electoral, continuamos este jueves con el temido y polémico Semáforo de los Políticos en “Yo Te Invito” por la pantalla de Canal 5 Telesol. A continuación, evaluamos la semana de los dirigentes de la provincia y el país y le damos un color por el trabajo desempeñado.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Publicidad

El semáforo de la política

VERDE: Alfredo Cevallos / Director de Vialidad Provincial

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego de muchos años de promesa ya inició la obra de ensanche de Calle 5 en el tramo que comprende a calle San Miguel hacia el Este, hasta San Miguel. Las tareas que se están llevando a cabo son las de inicio y las que estipulan serán las que lleven más tiempo de realización por ser estructurales. El titular de la Dirección de Vialidad Provincial, Alfredo Cevallos, contó a DIARIO HUARPE que “hace unos días se inició con el movimiento de suelo que es el primer paso del desarrollo de obras que estaba proyectado en el primer tramo”. Esta primera etapa de la obra ya empleó a 38 trabajadores, entre directos e indirectos, y se estima que el pico de mano de obra se dará en unos meses cuándo se requiera de al menos 120 obreros.

AMARILLO: Mario Tello y José Camacho / Candidatos en Chimbas con Uñac

La confirmación de que Fabián Gramajo se sumaba a la fórmula de José Luis Gioja como vicegobernador, generó que desde el uñaquismo salieran a buscar opciones en Chimbas para sostener votos. Esto sin importar a quienes y es por eso que, el próximo 14 de mayo, compartirán lista dos que, desde lo político, tienen una pésima relación: Mario Tello y José Cámacho, candidato a diputado e intendente respectivamente. Camacho le dijo a DIARIO HUARPE que “yo no estoy con Tello y no sabía que iba como candidato a diputado” y Tello respondió “hasta que no me confirmaron que iba a ser candidato a diputado no supe que Camacho era opción para la intendencia y no espero que contribuya para mi diputación”.

ROJO: Cecilia Trincado / Ministra de Educación

Este jueves se cumplen 17 días de paro docente, 17 días sin chicos en las aulas y sorpresivamente también 17 días sin la aparición de la ministra de Educación Cecilia Trincado para buscar una solución al problema. Es que si bien los docentes reclaman un mayor incremento salarial al ya ofrecido por el gobierno, que indica que ningún maestro ganará menos de $180.000 mensuales, todavía nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con el descuento de los días no trabajados. Desde Educación dicen que es potestad de Hacienda y que para revertir las planillas necesitan de una norma legal y desde Hacienda indican que la decisión debe venir de la cartera que maneja la educación en San Juan.