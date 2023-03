La confirmación de que Fabián Gramajo se sumaba a la fórmula de José Luis Gioja como vicegobernador para las elecciones del 14 de mayo, generó que desde el uñaquismo salieran a buscar opciones en Chimbas para sostener votos. Teniendo en cuenta esto, es que sacaron del retiro político a dos dirigentes como Mario Tello y José Camacho, que no tenían intenciones de jugar y ahora competirán como candidato a diputado departamental y a intendente, respectivamente.

Que Tello y Camacho son enemigos políticos no es una cuestión de chisme de barrio, sino que los protagonistas así lo plantean a pesar de haber llegado a la justicia para dirimir las diferencias que quedaron en los comicios del 2011, por acusaciones de fraude electoral.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Tan así es que Camacho le dijo a DIARIO HUARPE que “yo no estoy con Tello y no sabía que iba como candidato a diputado. Nunca pedí por él ni lo haría”. En la misma sintonía declaró Tello al afirmar que “hasta que no me confirmaron que iba a ser candidato a diputado no supe que Camacho era opción para la intendencia y no espero que contribuya para mi diputación”.

Tan repentina fue la convocatoria para que sumen a la contienda electoral de ambos dirigentes históricos del departamento que ambos reconocieron que no tenían intenciones de candidaturas. Pero todo cambió luego que Gramajo decidiera plegarse a la subagrupación de San Juan Vuelve.

Tello reconoció que minutos antes del anuncio de Gioja por streaming, estuvo negociando para sumar su estructura al armado del exgobernador. Ya con la decisión de que no iba a participar, el exintendente reconoció que “me llamó Eduardo Cabello (Ndr: secretario general de la CGT) y Andrés Chanampa, candidato a intendente del bloquismo, me pidieron que me reuniera con Sergio Uñac. Luego de compartir un café, me pidió que sea candidato y acepté”.

Una situación similar vivió José Camacho, quién contó que “nunca quise candidatearme porque no quería competir con mi hijo Mauricio. Incluso cuando me ofrecieron que encabece la lista como intendente, le llamé a mi hijo para ofrecérselo, pero me rechazó y decidió quedarse con Orrego”.

Publicidad

En lo que coincidieron ambos dirigentes es en las críticas hacia Gramajo. Mario Tello afirmó que “lo que hizo Gramajo fue impensado y la verdad es que generó un destrato de parte del giojismo”. En la misma línea opinó Camacho, quién dijo que “fue una actitud propia de un hombre sin gratitud. Sin gratitud a Uñac que fue el que llevó las obras que tanto bien le hicieron a los chimberos como las casas, cloacas, el pavimento y el Carnaval”.

Listas polémicas

La gran cantidad de dirigentes necesarios para el armado de las listas generó que a muchos se les dificultara. Un ejemplo de esto fue el cierre de la subagrupación del Partido Libertario, dónde la candidata a gobernadora decidió completar la fórmula con su hijo Jorge Escobar como vicegobernador.

Fue sorpresivo también que un candidato a intendente de la Capital decidiera declinar para sumarse como candidato a diputado departamental de la lista de Cambia San Juan. Este fue el caso de Gustavo Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana, que se bajó de sus aspiraciones a llegar al sillón comunal para fortalecer el armado orreguista y generó roces con Rodolfo Colombo, de Actuar, que abogaba por qué jugara para la intendencia.

Soberanas del Sol, presentes en el armado

Sorpresivo fue la inscripción de una excandidata a Reina del Sol en la lista de diputados proporcionales de subagrupación uñaquista de Vamos San Juan. La chimbera Ana Paula Anzor ocupa el puesto 17 de los candidatos titulares.

También se dio el caso de Giselle Fernández, exreina del Sol, que fue elegida para ser parte de la lista de proporcionales de la subagrupación orreguista de Cambia San Juan. Si bien primero sonó como posible candidata a intendente de Zonda, finalmente decidieron que ocupe el puesto 16 de los proporcionales titulares.